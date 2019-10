Análisis psicosocial de Pilar Sordo sobre crisis en Chile no convence a los televidentes

El pasado jueves, la psicóloga Pilar Sordo estuvo en el matinal Bienvenidos analizando el estallido social del país. Durante el programa se planteó el hashtag #ChileDespertó, que fue utilizado como referencia para explicar las causas que detonaron las manifestaciones de la última semana.

Al respecto, la psicóloga explicó: "somos pueblos que no sabemos descansar, tenemos un descanso tenso, permanente porque es un descanso culposo, porque uno está viendo tele y está pensando todo el rato en que tiene que ordenar el clóset, en que tiene que contestar los mails, porque en realidad debería ir al supermercado, porque nos enseñaron que el ocio es la madre de todos los vicios, porque nos enseñaron que lo bueno dura poco. Por lo tanto, el cerebro que lee lineal dijo 'lo malo dura mucho', y esas estructuras se saturaron, la gente quiere disfrutar de la vida".

"La gente quiere romper esta sensación de mandato cultural de que todo tiene que ser esforzado y sacrificado, que todo cuesta y tiene que costar mucho. Nos cansamos de eso", agregó, refiriéndose al rol de la juventud en las transfomaciones. "Los jóvenes son una respuesta a una generación de papás agotados, que siempre llegaron reventados a la casa, que dijeron que el trabajo los mataba (…) entonces obviamente que los millenial dijeron no, nosotros partimos desde el placer, no desde el deber. Cambiaron esos códigos", señaló.

También explicó qué es lo que le pasa a la gente cuando nota las desigualdades sociales. "Durante muchos años hubo gente que dijo 'esta es la vida que me tocó, y punto'. Y como nos educaron en esta cultura del sufrimiento, agachamos la cabeza (…) tenemos un concepto de humildad pésimamente entendido. Voy generando cierta sensación de risa, de amargura, de querer saber cómo se viste la que tiene más plata, porque me encanta verla y punto, como de cierto anhelo. Eso fue mutando a una sensación de rabia porque empieza a topar con lo que me pasa a mi cotidianamente", dijo Pilar Sordo, asegurando que ella lo vio venir porque tiene calle y es "como un Pancho Saavedra silencioso".

Si bien sus palabras le hicieron sentido a algunos, otros lanzaron críticas en su contra apelando a su estatus social e ideas promovidas. En Twitter, el rechazo se hizo evidente a través de ácidos comentarios en los que incluso algunos usuarios reconocieron que tuvieron que cambiar de canal.

Revisa algunas de las reacciones a continuación:

Pilar Sordo diciendo "yo sabia que esto se veía venir, lo que mas tengo es calle" …. yiaaaaaaaa? —  CF (@ClaudioFajardoS) October 24, 2019

Pilar Sordo: "Soy una especie de Pancho Saavedra silenciosa". Espero que alguien logre rescatar ese momento @Televisivamente (11:05 aprox) — Jorge (@joesramirez) October 24, 2019

Acabo de abrir un ojo, prendo la tv, y veo a Pilar Sordo diciéndo que tiene calle! @Bienvenidos13 Saquen a esa mujer nefasta!. Jamás tendrá la misma calle que tiene la gente. — Andii Frut (@andiifrut) October 24, 2019

3 minutos escuchando a Pilar Sordo y ya no puedo más… La tele se apaga, lo siento por la colega, pero la encuentro nefasta — Karen Grey Gonzalez (@KGreyG) October 24, 2019

Pilar Sordo dice que previó todo esto porque tiene calle, "soy como un Pancho Saavedra silencioso" #Bienvenidos13 pic.twitter.com/A2LtdwGqkn — Alonso (@alonsoDRI) October 24, 2019

Qué hace #PilarSordo hablando de la salud mental de los chilenos en #bienvenidos13 si esta señora promueve el machismo en tiempos que ya nos cansamos del machismo. Bienvenidos, déntrense! #NoEntendieronNiUnaHueá #LuegoVieneDonFrancisLlorando #NoNosVanACallar — Constanza Fuentes (@laconifuentes) October 24, 2019

Pilar Sordo: "Yo estoy lo veía venir. Yo lo que más tengo es calle" — álvaro (@alvarohenre) October 24, 2019

Ver a pilar sordo es estresante. Chao #Bienvenidos13 — An⚡⚡⚡ (@VargasAni) October 24, 2019

estaba viendo a alguien hablar de salud mental en la tele hasta que el cge pone "pilar sordo" pic.twitter.com/J0x99udPjY — plasmina (@purpleskans) October 24, 2019

Justo lo que la gente quiere ver estos días: – En la mañana a Pilar Sordo

– Por la tarde a Checho Hirane

…

…

Probablemente a la noche llevan a Camila Flores.#Bienvenidos13 — El Rosalío (@CristoDeElqui) October 24, 2019

“La rabia es la ropa que se pone la gente Triste”

Pilar Sordo. — PapafritaMan pa' los amigos (@elMabri_) October 24, 2019

