Adele luce más delgada que nunca después de su divorcio

😱👆#Adele deja sorprendidos por su nueva imagen física. «Solía llorar pero ahora sudo», escribió junto a la imagen que dejaba atónitos a sus 32 millones de seguidores en Instagram. Se refiere a que ahora la cantante ha cambiado las lágrimas por el deporte, algo que demuestra la imagen en cuestión. Ha optado por acudir a diario al gimnasio para renovarse y sentirse mejor. De hecho se ha convertido en la verdadera protagonista del cumpleaños del rapero #Drake , que se celebró este jueves por la noche en un conocido club de Los Ángeles. Una fiesta a la que acudió hasta la mismísima Rihanna, sin embargo todos hablaban del cambio físico de la cantante. No es la primera vez que la artista sufre un cambio de imagen. Hace unos años se propuso cambiar sus rutinas.