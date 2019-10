Rocío Marengo rompe en llanto en programa argentino y asegura que quiere irse de Chile

No pudo contener las lágrimas. Rocío Marengo rompió en llanto durante una entrevista con el programa Intrusos, de Argentina, cuando le consultaron por la situación actual de Chile. Según dijo, ha pasado horas de gran nerviosismo en la capital y reveló que está esperando que salga su vuelo a la ciudad de Buenos Aires.

"Estoy emocionada. Me emocioné al escucharlos… Hace cuatro días que fue el toque de queda y al estar sola fue difícil. No quería asustar a mi familia, pero a la vez están todos enterados de lo que está pasando acá", dijo entre lágrimas.

"Todavía no se sabe nada. Ayer habló el presidente (Sebastián Piñera​) y parecía que iba a estar todo más tranquilo. Pero hoy siguen las manifestaciones. Fue muy duro todo lo que se vivió acá, lo que se vio a través de las redes sociales, de la tele", agregó.

"Por el miedo no quería salir. Estaba en mi casa sola y me fui a la de una amiga, me sentía más protegida. Pero ni dormí. ¿Hasta dónde va a llegar esto?, ¿quién va a frenar todo esto?", cuestionó. Finalmente, Rocío Marengo comentó que está a la espera de que salga su vuelo y que evaluará su regreso a Chile.

"Vivir estos días acá es difícil. Yo escuché ruidos de balas, la sirena de bomberos, helicópteros… Uno quiere estar con la familia. Voy a aprovechar a estar en la Argentina y día a día iré viendo si regreso", señaló.

