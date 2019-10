Oriana Marzoli asegura haber recibido amenazas tras pronunciarse sobre las manifestaciones en Chile

Las manifestaciones que se han producido en el país con consignas en contra de los actuales sistemas de salud, pensiones, educación y vivienda, no solo han sacado a los famosos chilenos a la calle, sino que también ha conmovido a figuras más allá de la cordillera, entre las que figuran algunos chicos reality como la venezolana Oriana Marzoli.

La ex Doble Tentación, utilizó las redes sociales para referirse a la compleja situación que se vive de norte a sur y si bien solidarizó con las demandas del pueblo, se mostró en contra de la violencia. Su mensaje lo entregó mediante historias de Instagram, en donde se la vio muy exaltada con el tema.

Esposo de Javiera Suárez por crisis: "Si no vas a ser parte de la solución, guarda silencio y no estorbes" El esposo de la fallecida periodista hizo un llamado a la unidad

"Solidarizo profundamente con la situación que está padeciendo el pueblo chileno. Lo que no voy a hacer jamás será justificar el uso de la violencia y mucho menos el deterioro de los bienes públicos. Está muy bien manifestarse y que la gente proteste, pero nada justifica la violencia", dijo.

"Encima me tengo que aguantar que me digan ‘¿y la violencia policial?’. Digo yo que alguien tendrá que frenar los actos delictivos que estáis cometiendo algunos… En España me parece que hace falta mano dura, toque de queda. Todo el mundo en su casa y los militares a la calle. Se acabó. No vamos a permitir que destrocen la ciudad, ni el país ni nada", agregó en un clip que duró apenas unos segundos.

Sin embargo, sus palabras no fueron bien recibidas por algunas personas, y así lo declaró la misma Oriana Marzoli en una publicación que hizo posteriormente. Se trata de un video en el que asegura haber recibido amenazas y críticas por dar su opinión.

"Libertad de expresión señores. Cansada de las críticas y amenazas recibidas por dar mi opinión, me pronuncio una vez más pero esta vez más clara que nunca. Interpretadlo como queráis!", escribió junto al registro en el que aclaró sus dichos.

Según explicó, lo único que quería decir era que quiere orden y que para eso existen fuerzas policiales. Remarcó que no está de acuerdo con la violencia de ninguno de los dos bandos y que no quiere ver la ciudad destruida. "Lo que quiero es orden. Punto y final, que no destrocen la ciudad (…) Creo que no estoy diciendo nada fuera de lo normal, y todo con mucha lógica. No entiendo por qué aún hay personas quitándole peso a mis palabras", dijo Oriana Marzoli.

Los usuarios, por su parte, volvieron a criticarla señalando que un toque de queda es muy violento para la población. Otros la criticaron por hablar de violencia, recordando su actitud en los programas de televisión. "Que hablai de violencia tu si eri una de las personas más violentas que pisa esta tierra", dijo una persona. "Que vergüenza, tu pidiendo orden si ganas dinero por saber liarla. Infórmate", señaló otra.

Sergio Freire responde los dichos de Cecilia Morel con hilarante fotografía El comediante aludió a los dichos de la Primera Dama, quien comparó la situación del país con una invasión alienígena

Te recomendamos: