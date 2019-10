Lamar Odom se arrepintió de haber terminado con esta actriz nominada al Oscar por irse con Khloé Kardashian

Lamar Odom dice que era un "chico inmaduro" cuando rompió con Taraji P. Henson en el pasado, admitiendo que no tenía idea de cómo decirle que se estaba enamorando de otra mujer, Khloé Kardashian.

Odom y Taraji salieron en 2009: Lamar ha acreditado previamente a Angelina Jolie y Brad Pitt por ayudarlos a reunirse en primer lugar.

Durante una nueva entrevista para el canal TV One, Lamar Odom admitió que estaba loco por Henson al principio. "Era un poco mayor que yo, pero aprendí mucho de ella porque esa era la relación más importante que tuve con una mujer negra cuando era adulta".

"Solía ​​llevar su foto en el camino conmigo", dijo la ex estrella de la NBA. "Ella me dio inspiración". Odom dice que solo pensar en Henson solía motivarlo en la cancha, cosas como "verla" lo motivarían a destruir equipos.

Entonces, ¿dónde terminó todo el amor que sentía? Cuando conoció a Khloé. Lamar ha dicho que sintió que era amor a primera vista con Khloé (se casaron solo 1 mes después de conocerse), pero Lamar no sabía cómo manejar la situación con Taraji.

"Las cosas terminaron con Taraji por ser un chico inmaduro. No sabía cómo decirle que me estaba enamorando de otra mujer llamada Khloé Kardashian". Odom no dice en el clip si los dos siguen siendo amigos, pero Taraji obviamente ha seguido adelante. Ahora está comprometida con el ex esquinero de la NFL Kelvin Hayden.

