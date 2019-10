Esposo de Javiera Suárez por crisis: "Si no vas a ser parte de la solución, guarda silencio y no estorbes"

La crisis que se vive en Chile, no ha dejado indiferente a nadie. En medio del estallido social, ya son varios los famosos que se han pronunciado y, haciendo uso de su vitrina en redes sociales, han hecho un llamado a participar de las manifestaciones promoviendo el respeto y la no violencia. Uno de los que se ha sumado a esta corriente es el esposo de Javiera Suárez, quien se pronunció respecto al tema con un potente mensaje.

A través de Instagram, compartió la imagen de una bandera chilena pintada sobre un muro de ladrillos. Junto a esta, escribió un descargo en el que atribuyó la responsabilidad a todos los sectores. También se mostró en contra de la violencia y señaló que los daños se están haciendo a la misma población. Finalmente, llamó a la unidad y a trabajar por un país más justo, en una publicación que acumuló casi 20 mil me gusta.

"Chile hoy muestra su legítimo descontento en las calles. No hemos sido capaces como sociedad de hacernos cargo de la angustia y el miedo del que camina a nuestro lado. Esto NO es responsabilidad exclusiva de políticos acomodados o periodistas irresponsables y sensacionalistas, esto es responsabilidad de TODOS y más vale que lo entendamos!", dijo en un comienzo.

"No estoy de acuerdo con la violencia ni avalo la destrucción como forma de manifestación. Nos estamos haciendo daño entre nosotros mismos! Basta de aprovechamiento político, basta de violencia y saqueos, basta de pequeñeces, basta de cálculos y frases para la galería. Es momento de unirnos y trabajar por un Chile más justo y unido. Si no vas a ser parte de la solución, guarda silencio y no estorbes…", cerró.

