Roberto Cox por manifestaciones en Chile: "Yo soy un privilegiado. Lo reconozco"

Hace unos días, el periodista Roberto Cox protagonizó un complejo momento cuando junto a un equipo de Chilevisión, fueron abordados por un grupo de personas que los acusaron de mentir y esconder información. "La sacamos barata", dijo posteriormente en entrevista con La Cuarta.

Tras lo ocurrido, el periodista se manifestó a través de redes sociales con una reflexión en torno a la situación actual del país. Y si bien reconoció que siempre ha tenido privilegios, aclaró que no puede quedar indiferente frente a los hechos. Su descargo lo hizo a través de Instagram, citando una frase del crítico estadounidense George Jean Nathan. "Los malos gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan", puso.

"Ahora, cuando Chile arde, los políticos se declaran consternados y hablan de un cambio profundo al sistema. Los mismos que llevan décadas apernados en el Congreso, los de derecha y los de izquierda, se dan cuenta que algo andaba mal. Pero ese algo nunca hubiera sido posible sin la complicidad de quienes nos gobiernan y votan las leyes. Los de ayer y los de hoy. Ahora, desfachatados, reconocen el problema y siguen hablando para la galería. Dejaron pasar 30 años de democracia para jugar con eso de un nuevo 'pacto social"", partió diciendo.

"Yo soy un privilegiado. Lo reconozco. Estudié en un colegio privado, fui a una buena universidad, mis padres no tuvieron que endeudarse para darme educación y nunca pasamos hambre. Pero eso no me puede dejar indiferente (…) No pretendo ser espadachín de ninguna ideología (aunque algunos persistan en su idea de querer vincularme a un sector). No creo en la derecha, ni la izquierda. Creo que lo único que hacen es salvarse el pellejo para eternizarse en el poder… ¿Y saben qué? La única forma de castigarlos es con el voto", continuó.

Finalmente, escribió: "¡Muchachos! VOTEN. Cuando llegue la hora, levántense a votar. Voten informados y si pretenden hacerlo por alguien que lleva años en el Congreso, sepan qué hizo por ustedes. Lean, aprendan, infórmense. Así funciona la democracia y hasta el momento la humanidad no ha creado una mejor manera para poder convivir. No más violencia y empujemos todos juntos para el mismo lado".

