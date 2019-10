Así sería el oscuro futuro que enfrentaría la reina Letizia si se divorcia de Felipe VI

La historia de amor entre la reina Letizia y en rey Felipe VI cautivó al mundo entero en 2004, cuando la periodista reconocida dejaba todo por casarse con el monarca.

Hoy en día, no solo es la reina de España, sino que es la madre de la futura heredera del trono, la princesa Leonor.

Las responsabilidades y compromisos que asumió la periodista cuando ingresó a la familia real también implicaban ciertos sacrificios que la llevaron a dejar muchas características de su vida pasada.

Hay quienes dicen que entre estos sacrificios están algunas condiciones legales que debería sumir en caso de divorciarse.

¿Qué ocurriría si la reina Letizia se separa de Felipe VI?

Hay rumores que apuntan a que, en caso de separarse (sin divorcio) podrá gozar de un salario vitalicio, debido a que es la madre de la heredera de la corona española, de modo que no volvería a ser plebeya y tendría ciertos beneficios propios de los miembros de la realeza. Lo más importante de esto, es que mantendrían la custodia de sus hijas.

En el caso de divorcio, todo sería un poco diferente. Según los reportes, la Casa Real no permitirá un divorcio con el que la madre se quede con la custodia de sus hijas.

Según las leyes de la Constitución establece en su artículo 56 que "la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad".

Esto indica que las decisiones del rey no pueden ser cuestionadas, de modo que hay quienes dicen que incluso la actual monarca no podría divorciarse si su esposo Felipe no está de acuerdo.

