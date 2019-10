La lista de las series y películas que Netflix México estrenará en noviembre

Se acerca noviembre y no podríamos estar más ansiosas para que el mes comience y ver los nuevos estrenos que trae Netflix.

Te costará salir de la casa con todos los estrenos que la plataforma de streaming tiene para este nuevo mes, comenzando por tan esperada tercera temporada de The Crown, para los amantes de la realeza.

Pero, si te gustó 'The End of the F ***ing World’, pues tenemos buenas noticias, y es que también llegará la segunda temporada de esta oscura comedia, donde verás finalmente qué le depara el futuro a la atípica pareja conformada por Alyssa y James.

Alguien tiene que morir, la nueva miniserie de Manolo Caro en Netflix La miniserie tendrá tres episodios.

Si quieres series nuevas, Hache, una nueva serie española que se desarrolla en los años 60 en Barcelona, y muestra la vida de una mujer que está relacionada con un capo de la droga.

Series que se estrenarán en Netflix México en noviembre

Hache- 1 de noviembre.

American Son-1 de noviembre

Atypical temporada 3-1 de noviembre

Queer Eye: We're in Japan!-1 de noviembre

The End of the F***ing World (temporada 2)- 5 de noviembre.

Huevos verdes con jamón-8 de noviembre

El club-15 de noviembre

Tercera temporada The Crown -17 de noviembre.

Segunda temporada Alta mar -22 de noviembre.

Dolly Parton: acordes del corazón- 22 de noviembre

Alta mar temporada 2-22 de noviembre

Final Space temporada 2-24 de noviembre

Feliz lo que quieras-28 de noviembre

Películas que se estrenarán en Netflix México en noviembre

Comer, rezar, amar-1 de noviembre

El rey-1 de noviembre

Noches blancas 8 de noviembre

Baywatch: guardianes de la bahía-9 de noviembre

Rápidos y furiosos 8-11 de noviembre

La leyenda de Klaus-15 de noviembre

La música del terremoto-15 de noviembre

El caballero de la Navidad-21 de noviembre

El irlandés-27 de noviembre

Justicia del ártico: escuadrón del trueno-29 de noviembre

Sonora-29 de noviembre

Perdí mi cuerpo-29 de noviembre

Documentales y especiales

Paradise en llamas-1 de noviembre

Seth Meyers: lobby baby-5 de noviembre

Jeff Garlin: our man in Chicago-12 de noviembre

Maradona en Sinaloa-13 de noviembre

Lorena, la de pies ligeros-20 de noviembre

Zona rosa-26 de noviembre

