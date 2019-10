Lindsay Lohan deja claro que no está contenta con la relación entre Cody Simpson y Miley Cyrus

Lindsay Lohan demostró a través de las redes sociales que la relación entre Cody Simpson y Miley Cyrus no la tiene para nada feliz. Ella no es la única famosa que ha reaccionado a la relación, pero, sin duda, es una de las que ha provocado más polémica.

La actriz colgó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece Cody Simpson y su hermana Ali Lohan, con quien el cantante mantuvo una relación antes de Miley.

Sin embargo, lo que llamó más la atención de la publicación fue el escrito que dejó Lindsay.

Anoche no tenía sueño y vi que @lindsaylohan publicó esta foto en insta y luego la borró. "Cuando te das cuenta de que te equivocaste y te conformas con menos @CodySimpson. Familia lo es todo." No sé qué está pasando o si tiene que ver con @MileyCyrus pero lo dejo y me voy 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/J8BbbMmFVw

— Ana Banana (@anaclaudia_ta) October 22, 2019