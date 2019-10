Así lucen los hijos de Ernesto Laguardia

View this post on Instagram

Mi todo ❤️.. Costo un trabajo que Santi saliera pero lo logramos. 😂Gracias @peopleenespanol @ciroinfocus Salgan por su Revista People en Español 😘 #ernestolaguardia #peopleenespañol #Repost @peopleenespanol with @get_repost ・・・ @ernestolaguardiaoficial posó en exclusiva con su hermosa esposa Paty y sus hijos Bárbara, Santiago y Emiliano en su casa en Ciudad de México, en donde el actor nos compartió cómo es su día adía como padre de familia y habló largo y tendido sobre esta nueva faceta en su vida profesional en la que se ha reinventado y aceptado nuevos retos como actor. “Ha sido duro… entendí que en toda crisis y en todo cambio hay oportunidad de crecer”. Más detalles en la edición de #PeopleenEspanol que está a la venta y en el link de nuestra biografía👈🏽•📸:@ciroinfocus