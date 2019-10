Verónica Castro criticó la segunda temporada de La Casa de las Flores y no ha sido la única

En su estreno, la primera temporada de La Casa de las Flores resultó ser toda una sorpresa para los usuarios de Netflix. La serie, producida en México y creada por Manolo Caro, fue muy bien recibida tanto por la crítica como por los millones de televidentes, los cuales quedaron a la espera de una segunda temporada. Lamentablemente, los halagos no fueron los mismos para los nuevos capítulos.

Luego de que en las redes sociales y medios especializados lapidaran esta segunda temporada de La Casa de las Flores, Verónica Castro, quien interpreta al personaje Virginia de la Mora, se unió a las críticas.

Desde noviembre, la leyenda de la actuación reveló que no estaría en la segunda temporada y ahora Verónica siguió hablando de La Casa de las Flores en una entrevista televisiva.

"No quería, pero así se dio. Estaba pactado solo la primera parte… Y después me llaman para hacer algunos capítulos nada más y aparecer con la pura voz, entonces dije que así no. ¡O es todo o es nada! Así soy yo…", dijo la actriz en una entrevista con el programa Ventaneando (TV Azteca).

La ‘Casa de las Flores’ creó un hilo con las infidelidades de la familia De la Mora La serie prepara a sus fans con una recapitulación de los sucesos de la primera temporada

Habló también sobre futuros proyectos en Netflix "Dije, seguramente Manolo que amo tanto y me ama a mí me va a escribir algo más adelante, y yo cuando hablé con la gente de Netflix, directamente, me dijeron que sí, que estaban interesados en hacerme algo, para mí, y entonces ahí nos quedamos….".

Te recomendamos en video