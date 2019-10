Miley Cyrus respondió a los ataques violentos que ha sufrido por parte de la comunidad LGBTQ

Miley Cyrus ha respondido a todas las críticas violentas de la comunidad LGBTQ por su afirmación de que los hombres asquerosos la obligaron a ser gay. Lo está haciendo claro como el cristal, está de pie con la comunidad LGBTQ.

"Estaba hablando mal acerca de los hombres malos, pero déjenme ser muy clara: tú no escoges tu sexualidad. Naciste de esa forma. Siempre ha sido mi prioridad proteger a la comunidad LGBTQ, de la cual formo parte" dijo la cantante quien se declaró pansexual en el 2015 y ha tenido relaciones amorosas tanto con hombres como con mujeres.

El ataque de Miley no tiene nada que ver con su caso de divorcio. El divorcio va sin problemas. Fuente aseguraron a TMZ que hubo un acuerdo prenupcial, por lo que no están peleando por la propiedad, y no tenían hijos, por lo que no hay una batalla por la custodia. Miley y Liam ni siquiera hablan, por lo que una discusión no provocó sus comentarios.

Los ataques vinieron luego de que Miley y su nuevo hombre, Cody Simpson, hicieron un video de Instagram Live juntos el domingo para recordar su relación de menos de un mes.

Miley dijo: "Hay buenos hombres por ahí, muchachas. No te rindas. No tienes que ser gay. Hay buenas personas con penes por ahí. Solo tienes que encontrarlas. Tienes que encontrar un pene que no sea un idiota, ¿sabes a qué me refiero?".

