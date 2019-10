Martín Cárcamo interpela a la clase política por desigualdad en el país: "Tienen una jubilación de m..."

Las jornadas de manifestaciones han sido abordadas por un gran número de medios, incluyendo programas como el matinal Bienvenidos, de Canal 13, en donde recientemente el animador Martín Cárcamo interpeló a la clase política debido a la desigualdad que afecta al país.

El espacio tuvo como invitados a los senadores Andrés Allamand y Ricargo Lagos Weber, quienes analizaron el toque de queda determinado por el jefe de la Defensa Nacional, Javier Iturriaga, y las medidas que podría tomar el gobierno para acabar con el descontento social.

En este contexto, se planteó la pregunta de cómo se podría terminar con la desigualdad en Chile, momento en que el animador tomó la palabra e interpeló a los políticos con un duro ejemplo. "Cuando la mamá o el papá quieren que su hijo estudie, porque él no pudo, y vive una casa que heredó o que está pagando. ¿Qué lo que hace? no va al dentista, se le caen los dientes y su casa comienza a arruinarse por preferir pagarle los estudios a sus hijos", dijo en un comienzo.

"Ese joven hoy sale a la calle porque sus papás siguen trabajando y no pueden salir a la calle. Salen por la deuda que tienen ellos y porque no quieren más guerra", agregó, empatizando con los manifestantes. Sin embargo, su planteamiento no quedó ahí ya que también lanzó una crítica al sistema.

Según dijo Martín Cárcamo, existe un círculo vicioso que se va heredando de generación en generación. "Esa persona que es pobre, logra endeudarse, se compra una casa con mucho esfuerzo. Luego cuando termina de trabajar, tiene una jubilación de mierda y vuelve a ser pobre. Y así suma y sigue. Es algo perpetuo que es muy difícil salir", señaló.

Finalmente, remarcó las diferencias entre los pobres y los ricos. "El rico es más rico porque compra propiedades para arrendárselas a los más pobres y ellos se siguen endeudando", aseguró.

