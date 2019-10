Khloé Kardashian comparte fotos inéditas de Kim para celebrar su cumpleaños

El pasado lunes Kim Kardashian celebró su cumpleaños número 39 junto a sus hermanas y amigas en una escapada de fin de semana el cual compartió a través de redes sociales recibiendo miles de felicitaciones por parte de sus conocidos, sin embargo la más original fue la publicación de Khloé Kardashian quien no solo le dedicó un tierno mensaje, sino que compartió imágenes inéditas de Kim además de un vergonzoso video donde se ve a la famosa en estado de ebriedad.

Khloé Kardashian felicita a Kim y se burla de ella con un video

A través de su cuenta de Instagram Khloé compartió una serie de fotografías y videos en la cual mostró los mejores y peores momentos junto a su hermana, desde que eran pequeñas, sus noches de fiesta y sus más recientes logros.

Khloé Kardashian - instagram

La hermana menor también le dedicó un texto a Kim en el cual le expresó su admiración y amor incondicional:

"¡Es tu cumpleaños Kim! Hay tantas cosas que quisiera que la gente supiera sobre ti, pero solo mencionaré algunas. Toda tu vida has brillado desde adentro, tienes una energía magnética, tú haz creado tus propias reglas siempre con amor. Eres una de las personas más valientes y siempre tienes fe en que todo se resolverá, pero lo más importante es que dejas a las personas mejor, siempre quieres que todos sean su mejor versión, dejas a otros sintiéndose empoderados y completos, espero que toda tu vida te sientas plena, amada y respetada. Todos te queremos mucho, estoy muy orgullosa de ti y de todo lo que serás."

En uno de los videos compartidos por Khloé se ve una parte de un episodio de las primeras temporadas de Keeping Up With the Kardashians en el que Kim y Kortney habían salido de fiesta, el clip muestra a Khloé cargando a Kim para llevarla al baño, mientras que el segundo video muestra una Navidad familiar de su infancia en la que ella está grabando a Kim y dice a la cámara "Ella es Kim, es muy bonita y cuando crezca va a ser famosa."

Khloé Kardashian

Kim respondió a la publicación de Khloé con un "Te quiero mucho" y sus fans la llenaron de mensajes felicitándola por la relación que ambas comparten y los recuerdos que guardan de su infancia.

