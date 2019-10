Así se ve Carolina Jaume quién hace poco cumplió #34 años

View this post on Instagram

Y así finaliza mi cumpleaños junto a mis dos chiquitos haciéndome feliz 🎂 🎁 🍰 gracias a todos mis amigos por los hermosos mensajes, historias, post… me han hecho sentir muy especial y querida. A todos los seguidores que con sus mensajes me han dado mucha energía y buena vibra en este día… los quiero!!! Gracias @nilaballoons.ec por este bello detalle! Los quiero