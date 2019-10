"No metan miedo a la gente": mujer encara a periodista por cobertura en Canal 13

El pasado domingo, el jefe de la Defensa Nacional, Javier Iturriaga, anunció el inicio del toque de queda desde las 19:00 de la tarde hasta las 06:00 de la mañana de este lunes. Durante la mañana, los ciudadanos salieron de sus hogares para dirigirse a sus puestos de trabajo, realizando largas filas para tomar la locomoción colectiva. Otros, se acumularon en supermercados y bencineras para recoger suministros.

En la televisión, los programas desplegaron una extensa cobertura, enviando a los periodistas a recoger testimonios. Tal fue el caso de Leo Castillo, quien fue encarado por una mujer que acusó a los medios de comunicación de "meterle miedo a la gente", en medio de un despacho para t13.

El hecho ocurrió en una bencinera de la comuna de La Florida, en donde el comunicador se encontraba detallando los largos tiempos de espera para cargar combustible. "La psicosis por la falta de bencina la están creando los medios de comunicación, porque no están mostrando la realidad. No han mostrado nada sobre las personas heridas, nada sobre el abuso que se vive día a día en este país", partió diciendo la mujer.

También se refirió a la escasez de medicamentos producto de los saqueos. "Hay farmacias pequeñas, han destruido las farmacias grandes, pero hay farmacias de barrio. No metan miedo a la gente, no metan miedo a los vecinos, hay que seguir manifestándose. Esta es una cosa que ustedes han creado, psicosis en la gente, no metan miedo", agregó.

Finalmente, emplazó a Leo Castillo. "Leo, por favor, usted en su rol de periodista debe informar ambas caras de la moneda. Los medios sólo están vandalizando este movimiento", insistió.

Revisa el momento a continuación:

