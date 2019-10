La confesión de Carlos Rivera que enterneció a las fanáticas

Carlos Rivera, en medio de todos sus shows y giras, ahora inició una nueva temporada como coach en La Voz Kids México, que promete mantener cautivo a todo el público con el talento de los pequeños participantes.

Pero en la conferencia de prensa para presentar la nueva temporada del reality, hizo una confesión que enterneció a todas sus admiradoras.

“El sueño de mi vida es un día ser papá, sin duda”, manifestó el cantante de 33 años. Esta declaración sorprendió, porque el artista poco comparte de su vida personal ni de su noviazgo con la modelo y conductora Cynthia Rodríguez.

Carlos Rivera quiere ser papá

“Yo creo que todavía no es el tiempo porque pobrecito, no lo podría ver, me la paso de gira, pero en algún momento sé que va a llegar y estaré muy feliz porque desde que tenía veinte años he soñado con tener una familia”, señaló Rivera en sus declaraciones, reseñó Las Estrellas.

Ya dejó claro que, aunque quiere ser padre, todavía falta un poco para traer al mundo a un retoño.

Por lo pronto, Carlos Rivera sigue con sus conciertos en México y en Latinoamérica, y sigue asesorando a los pequeños de La Voz Kids para alcanzar su sueño de ser cantantes.

En el show, lo acompañan en el jurado Lucero y el cantante español Melendi, quienes en cada show debatirán quién es el mejor de los mini cantantes.

