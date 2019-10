Kim Kardashian revela cuál era el original y extravagante nombre de su cuarto hijo, Pslam

Kim Kardashian y Kanye West No iban a llamar a su cuarto hijo Pslam inicialmente, fue Kylie Jenner la responsable del nombre que hoy tiene el más pequeño del clan.

Durante el último episodio de Keeping Up With the Kardashians , Kim y Kanye dieron la bienvenida a su cuarto hijo justo antes de su quinto aniversario, en el que renovaron sus votos. En una escena, Kim, aparece en una cena familiar con Psalm para presentar al recién nacido al resto de la familia, y explica el nombre que ella y Kanye West era muy diferente al que tenía el bebé.

"Su nombre se refería a Ye, pero a Kanye no le caía bien porque no significa nada", dijo Kim, explicando: "Buscamos nombres en la Biblia que tuvieran “Ye” al principio, y el único nombre era Yehezkel y Kylie nos llamó en el último segundo y dijo: '¡No!' Pslam y Saint [ West ] suenan bien juntos”.

Kylie Jenner convenció a Kim Kardashian y a su esposo

Es bastante interesante cuánta influencia tuvo la joven madre, de 22 años, en el proceso de toma de decisiones del cuarto bebé de Kimye. Por otra parte, Kim le ha confiado a Kylie otras decisiones sobre sus hijos.

Kylie También relató cómo ocurrieron los hechos y cómo se enfocó en lograr cambiaran el nombre que tenían pensado.

"Llamé a todas las hermanas y pensé: '¿Qué están haciendo?'. Kendall estaba disponible y yo pensaba: 'Vas a venir y no te irás hasta que obtengamos el nombre”, recordó Kylie, señalando que hay un período de gracia de 10 días después del nacimiento de un bebé para elegir un nombre y ella se estaba quedando sin tiempo.

