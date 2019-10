Ariana Grande se burló de Kylie Jenner en Instagram por video donde aparece cantando

Ariana Grande trolleó a Kylie Jenner por su video viral "Rise and Shine" en Instagra.

Internet explotó con memes después de que Jenner cantara las palabras "Levántate y brilla" en un vibrato desgarrador para su bebé Stormi en un recorrido por YouTube de su sede de Kylie Cosmetics la semana pasada.

Ahora, Ariana Grande se sube al tren troll y publicó una portada de la pequeña canción de Jenner, con el título "@KylieJenner puedo probar", el jueves.

Ariana Grande shows off her vocals with a rendition of Kylie Jenner’s viral “rise and shine” meme. pic.twitter.com/AQy8X1IMI0 — Media Charts (@MediaCharts) October 16, 2019

Jenner, de 22 años, ha sido muy receptiva sobre el alboroto y respondió volviendo a publicar el video, diciendo: "Sí, sí, puedes @arianagrande. Mientras esté en [el] video musical ".

La estrella de "Keeping Up with the Kardashians" se inclinó más hacia la broma, retuiteó algunas parodias de su solo, incluida una audición en "The Voice" y un remix de dubstep.

Incluso cambió su biografía de Instagram a "Rise and Shine" y colocó su cara dentro de un sol, escribiendo: "No se necesitan subtítulos".

También publicó un remix optimista de su interpretación, diciendo: "Creo que voy a soltar un álbum", antes de eliminar rápidamente el clip y reemplazarlo con un nuevo video de Stormi bailando al ritmo alegre. Kylie quizás comenzará una carrera como cantante.

