Mujer asegura que tuvo un hijo de José José cuando estaba casado con Anel y ella le responde de manera contundente

A semanas de la muerte de "El príncipe de la canción", José José, una mujer ha asegurado que tuvo un hijo del cantante hace años, cuando aun estaba casado com Anel Noreña.

Se trata de Sol Ibarguen, una mujer de Monterrey que asegura haber sido la amante del cantante en la década de los 80, con quien tuvo un hijo.

Según la mujer, José José nunca supo sobre este hijo, a quien prefiere mantener alejado del escándalo y las cámaras.

Ante estas revelaciones, Anel se ha pronunciado y ha expresado su opinión.

"Que horror la verdad, que degenere, no sé ni le vamos a dar boliche a ella es una pobre idiota. Claro que no, qué les pasa, son gente enferma. ¿Por qué no se lo trajo cuando nació? ¿Cuántos años tiene el susodicho? De eso ya no me pregunten poque es una tontería y le están dando boliche a una tontería", dijo durante un programa de radio.