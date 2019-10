Rafael Olarra alza la voz tras quiebre con Natalia Mandiola: "Es algo personal"

Luego de un año y ocho meses, Natalia Mandiola y Rafael Olarra terminaron su relación. La periodista confirmó la noticia y se refirió al tema en el programa Intrusos, de La Red, en donde le dedicó sentidas palabras a su ahora expareja.

"Son tiempos difíciles, dolorosos, sobre todo cuando las cosas pasan tan abruptamente. Solo tengo palabras de agradecimiento por todas las cosas buenas y malas que uno vive en las relaciones. Le deseo lo mejor a él y a su familia", dijo.

Si bien no ahondó en detalles, fue tajante en decir que no quiere chismes en torno al quiebre. "No quiero que se especule, es la única vez que hablo del tema. Es súper triste lo que me toca vivir, pero la vida continúa. Hay que aferrarse a las cosas lindas, familia, amigos y la pega, ahí te despejas. He tenido mucha contención, eso es impagable", señaló.

Por su parte, Rafael Olarra conversó con La Cuarta y aseguró estar enterado de las palabras de Natalia Mandiola. Sobre la ruptura, comentó: "es cierto, terminamos la relación. Algo supe de lo que ella dijo, yo solo puedo contestar que es una mujer maravillosa y le deseo lo mejor".

Sobre las razones del hecho, prefirió guardar silencio. "Te pido disculpas, pero prefiero no contestar, es algo personal", señaló al citado medio.

