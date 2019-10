Nicole recordó desconocido encuentro con Luis Miguel: le dio una rosa blanca

Ayer, Nicole estuvo invitada a Muy buenos días. En el matinal de TVN, habló de su larga carrera musical y los proyectos que tiene a futuro. En la conversación, Hugo Valencia le preguntó por una desconocida historia que protagonizó con Luis Miguel.

"Yo no sé de dónde sacaste esta historia", le dice la artista al periodista. En ese momento, Nicole reveló un encuentro que tuvo con el cantante mexicano en Siempre lunes, cuando ella tenía sólo 14 años. Fue el día en que estaba maquillado "medio naranjo", dijo.

Ella estaba invitada a participar en un panel el mismo día que el "Sol de México" fue al programa. "Estábamos en maquillaje y de repende dicen 'todos se tienen que ir porque viene Luis Miguel'. Y todos salimos. Nos sacaron a todos. Estaba él con sus guardias entrando. Y, obviamente, Luis Miguel en esa época uno lo escuchaba. (Era) súper guapo y quería verlo. Me quedé ahí 'sapeando"", relató.

Luego, inventó que se le había quedado la chaqueta. El guardia no le permitía pasar, pero el intérprete de La incondicional dijo que la dejaran entrar. "Yo echo una miradita rápida y dije 'ah, no está, gracias'. Él sonríe y me dice 'todo bien"", señaló.

Más tarde, cuando él estaba cantando en el escenario, ella estaba en primera fila. En ese momento, le regaló una rosa blanca a la cantante chilena. "Él le regalaba flores a las chiquillas", aseguró Nicole.

Sergio Lagos luce irreconocible con transformación Drag en "Sigamos de Largo" El animador se sometió a una transformación para el programa "Sigamos de Largo"

Te recomendamos: