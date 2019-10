BTS es una de las agrupaciones juveniles más famosas del mundo. Con su música k-pop, sus bailes y sus llamativos looks, han sabido conquistar a todas sus fanáticas.

Sus álbumes como Love Yourself: Tear y Love Yourself: Answer les han dado el tipo de fama que solo hemos visto con algunos otros grupos, como The Beatles y One Direction .

Y todo estos logros los han alcanzado a muy corta edad, por lo que les espera un futuro prometedor en la música en la larga carrera que les espera.

Pero existe algo curioso con las edades en los nacidos en Corea del Sur, reseña el portal Cheat Sheet. Existe un sistema de edad coreano muy diferente del "sistema de edad internacional" que utiliza el resto del mundo.

“En Corea, cuando naces, se considera que tienes un año. Tampoco agregan un año a su edad en su cumpleaños real. En cambio, todos agregan un año a su edad el mismo día, que es el 1 de enero.

Por lo tanto, si fueras a vivir en Corea, dependiendo de la época del año que fueras, podrías ser considerado uno o dos años mayor de lo que en realidad eres”, reseñó la publicación.

A continuación, solo verás las edades ‘internacionales’ de los integrantes de BTS

Cuántos años tienen los integrantes de BTS

Jungkook

Jeon Jungkook nació en Busan, Corea del Sur, el 1 de septiembre de 1997. Jungkook, de 21 años, es el miembro más joven de BTS y uno de los vocalistas principales.

V

El verdadero nombre de V es Kim Taehyung. Nació en Daegu, Corea del Sur, el 30 de diciembre de 1995, lo que le da 23 años. Sus compañeros de banda lo consideran el "agradable" del grupo y dicen que "no tiene miedo de mostrar sus emociones".

Jimin

Tiene 23 años. Jimin nació en Busan, Corea del Sur, el 13 de octubre de 1995. Aunque los fanáticos se vuelven locos cada vez que entra al escenario, ha admitido que todavía tiene inseguridades sobre sus habilidades vocales.

RM

Kim Namjoon es conocido por la mayoría de las personas como RM o "Rap Monster". Nació el 12 de septiembre de 1994 y tiene 24 años. Desde que era pequeño, amaba tomar palabras y rimarlas juntas.

J-Hope

Jung Hoseok nació en Gwangju, Corea del Sur, el 18 de febrero de 1994. Además de cantar, el joven de 25 años también es conocido por sus impecables habilidades de baile.

Jin

Kim Seokjin nació el 4 de diciembre de 1992. Antes de unirse a BTS, de 26 años, estudiaba para ser actor.

Suga

El verdadero nombre de Suga es Min Yoongi. Nacido el 9 de marzo de 1993, es el miembro más antiguo de BTS. Suga, de 26 años, comenzó su carrera en la industria de la música trabajando en un estudio de grabación a tiempo parcial cuando era un adolescente.

