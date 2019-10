Censuran el estreno de Once Upon a Time en Hollywood en China

En un giro sorprendente no muy diferente al final de una o dos películas de Quentin Tarantino, las ambiciones de la taquilla Once Upon a Time in Hollywood en China parecen estar en llamas.

La película aclamada por la crítica, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, había sido aprobada para su lanzamiento en China el 25 de octubre, pero los reguladores han revertido abruptamente el curso.

Así puedes ver Modern Love, la nueva serie protagonizada por Anne Hathaway que se estrena hoy Es una serie romántica de la que aprenderás mucho.

Según múltiples fuentes cercanas a la situación en Beijing, quienes pidieron no ser identificados porque no se les permitía hablar públicamente sobre el asunto, Once Upon a Time in Hollywood se ha suspendido indefinidamente.

La película habría sido el primer lanzamiento de Tarantino en China, y se esperaba que el enorme mercado del país ayudara a impulsar el total de la taquilla mundial del título más allá de la marca de $ 400 millones.

Como informó The Hollywood Reporter exclusivamente en enero, Bona adquirió una participación considerable en Once Upon a Time, lo que le dio a la compañía participación en la taquilla mundial de la película, así como los derechos de distribución en la Gran China. El CEO de Bona, Yu Dong, y el COO Jeffrey Chan son reconocidos como productores ejecutivos de la película.

Lady Gaga sufre estrepitosa caída del escenario con un fan durante concierto El video del momento se ha viralizado en las redes.

Como es típico en China, los reguladores de Beijing no han ofrecido una explicación oficial para la cancelación. Bona no respondió a mensajes de texto y correos electrónicos, y la oficina de Sony en China no pudo ser contactada de inmediato.

Te recomendamos en video