"Esto no es vandalismo": "Abuelita" encaró al "Bienvenidos" por criminalizar las evasiones en el Metro

Abuelita aprovechó un despacho de "Bienvenidos" y encaró al programa. "Esto no es vandalismo", dijo ante la atenta mirada de Polo Ramirez, Raquel Argandoña, Martín Cárcamo y compañía. Del mismo modo, los panelistas del programa fueron criticados.

Entonces, la mayoría de los matinales de TV enfocaron sus pautas en las evasiones del metro. Por lo tanto, "Bienvenidos"invitó a un sociólogo y a un diputado al estudio. Sin embargo, el matinal también salió a las calles.

Por lo tanto, desde Maipú se encontraban haciendo un móvil y preguntándole a la gente si están de acuerdo con las manifestaciones. Así es como llegaron donde una usuaria adulta mayor, quien de inmediato les dijo que no estaba de acuerdo con lo que estaban diciendo.

"Yo no estoy de acuerdo que estén diciendo que esto es vandalismo", le dijo de entrada la "abuelita" al notero de "Bienvenidos".

"Esto no es vandalismo. La gente está protestando porque ya no damos más de los robos. Nos roban de las AFP, del agua, 'la luz' y más encima los pasajes. Todo el año han estado subiendo los pasajes. Así que yo se los digo a ustedes", les reprochó en vivo y en directo.

De inmediato el momento se comenzó a viralizar en redes sociales y muchos aplaudieron a la mujer. Por otro lado, antes y después de la intervención de la "abuelita" en "Bienvenidos", Polo Ramírez y Raquel Argandoña fueron los más criticados.

Abuelita (de Maipú) dice a #Bienvenidos13: "No estoy de acuerdo que estén diciendo que esto es vandalismo, esto no es vandalismo. La gente está protestando porque ya no damos más con los robos. Nos roban de las AFP, del agua, "la luz" y más encima los pasajes". ❤️ #EvasionMasiva pic.twitter.com/6kaXmRMb4j

