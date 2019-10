Shiloh Jolie Pitt impacta por el gran parecido a Angelina

Angelina Jolie y Brad Pitt debieron aceptar que una de sus hijas, Shiloh Jolie Pitt, decidiera llevar un estilo masculino desde muy pequeña y ahora, en su adolescencia, está en pleno tratamiento para convertirse en un chico de acuerdo con reportes de medios internacionales.

