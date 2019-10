Ryan Reynolds y Blake Lively revelaron el sexo de su nuevo bebé de la manera más original posible

Ryan Reynolds y Blake Lively son absolutamente pioneros, especialmente como padres. Al igual que sus dos primeros hijos, lograron mantener en secreto los detalles de su tercer bebé. Y ahora Reynolds compartió la primera foto de su nuevo bebé, y logró revelar muy sutilmente el sexo envuelto dentro de un mensaje político. Inteligente como siempre.

Lively dio a luz al tercer hijo de la pareja hace unos dos meses, según People, aunque ningún medio de comunicación pudo confirmar la fecha exacta de la llegada del pequeño ni ningún otro detalle como el sexo o el nombre.

I love B.C. 🇨🇦 I want my daughters to experience the same natural playground I grew up in. On Oct. 21, the candidate you vote for will SHAPE CLIMATE POLICY. I’m proud of the climate progress made the last 4 years. Click https://t.co/gJ8wvRwD2y for voting info. #Capilano pic.twitter.com/a3itOeIqQx

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) October 17, 2019