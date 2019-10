La oscura teoría detrás de los relojes que aparecen en el "Joker"

La película Joker se ha convertido en una de las favoritas del año gracias a la impecable actuación de Joaquin Phoenix. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, los fans han ido descubriendo elementos que llevan a diversas teorías en torno al protagonista.

La historia no está directamente ligada con otras cintas anteriores del universo Batman pero sí está inspirada en la novela gráfica The Killing Joke, de 1988. En esta película nos presentan a Arthur Fleck, un tipo atormentado por su enfermedad mental que vive en condiciones extremadamente difíciles, en una sociedad dividida y llena de odio. Fleck sueña con ser comediante pero son esas mismas condiciones lo que no le permiten triunfar.

Uno de los debates que se han abierto entre los fans ha sido si lo que sucedió en la historia ha sido realidad o parte de los delirios de Arthur en su transformación como Joker. Lo que llevó a una teoría que circula al respecto en Facebook, fueron los relojes que aparecen en diferentes escenas, los cuales están pausados a las 11:11.

"Todo sucede en la cabeza de nuestro protagonista. Los relojes marcan la misma hora a lo largo de toda la película. El tiempo no pasa por lo que realmente no está pasando nada . Lo único que podemos considerar como "real" es el final con la terapeuta".

¿Te has percatado de que ves el número 11:11 por donde quiera? Y, en especial, ¿te has dado cuenta de que casualmente cuando ves el reloj son las 11:11 AM o las 11:11 PM? Los numerólogos y esoteristas afirman que este número aparece cuando la conciencia está elevada y que generalmente significa que estamos frente a una etapa espiritual importante de nuestras vidas.

El primer reloj se ve en la primer reunión con la terapeuta y Arthur. El segundo se ve cuando este golpea su cabeza contra la ventana de una celda en el psiquiátrico y el tercero se ve cuando renuncia a su trabajo y golpea el reloj de salida.

En la numerología se dice que el número 11:11 indica que "las fuerzas cósmicas te están diciendo que vas por el camino correcto y que estás alineándote con la Realidad Primordial". Entonces, ¿podrían indicar que Fleck estaba en el camino "correcto" para convertirse en lo que realmente quería?

Por otro lado, en The Killing Joke, él mismo dice que tiene algo que podría llamarse "memoria selectiva". Quizá toda la cinta está basada en los recuerdos que el Joker le está relatando a la terapeuta en el psiquiátrico (y que recuerda los relojes parados en esa precisa hora). Cuando habla de "una broma que no entendería", podría referirse a la muerte de los papás de Bruce Wayne que lo llevaron a convertirse en Batman y en su rival.

Lo anterior son teorías que los fans han armado sin embargo, el director Todd Phillips y Joaquin Phoenix revelaron que todo es una coincidencia.

"Es una coincidencia … No, quiero decir, no lo sé. Creo que es una coincidencia. ¿Hay otro momento? … No, no, eso es simplemente interesante"

