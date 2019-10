Emiten orden de captura contra Juan Darthés, acusado de violar a la actriz Thelma Fardin

Hay nuevas noticias sobre el caso de Juan Darthés y Thelma Fardin. La fiscalía de Nicaragua ordeno la inmediata captura de Darthés por el delito de "violación agravada" contra Thelma. Todo sucedió mientras se encontraban en las giras de la telenovela 'Patito Feo'.

Otra integrante de la telenovela, Camila Salazar, fue la encargada de apoyar a Thelma tras su denuncia, mostrando evidencia fotográfica donde se le observa con Darthés.

La actriz relató cómo dos colegas del elenco fueron las confidentes de Thelma esa misma noche. Se trata de las mellizas Berecoechea.

Estaban en Nicaragua en pleno concierto. Al terminar, decidieron ir a la alberca del hotel. Luego todas se fueron a sus habitaciones para prepararse para el festejo. En ese intervalo a Thelma le faltó la tarjeta de su habitación. Fue en ese momento, dice Camila, donde se produjo el abuso sexual.

"Comenzó a agarrarme el cuello y yo le dije que 'no'. Me hizo sentir su erección. Me corrió el shorcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Y yo seguía diciendo que no. Le dije que sus hijos tenían mi edad. No le importó. Se subió encima mío y me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación. Gracias a que alguien habló, yo puedo hablar. Cuando lo dije me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a cuidarme y darme mucho amor", detalló Thelma al momento de realizar la denuncia penal.