Consuelo Duval sufre enfermedad cardíaca que la lleva al hospital

Un gran susto se llevó Consuelo Duval al sufrir unas fuertes taquicardias que la llevaron directo al hospital.

A través de sus redes sociales informó que había estado delicada de salud, pues aparentemente el suceso ocurrió el pasado domingo.

A post shared by Consuelo Duval (@consueloduval) on Sep 25, 2019 at 3:49pm PDT

Sin embargo, este miércoles la actriz informó a sus seguidores que se encontraba bien y aclaró que no había sufrido un ataque al corazón como varios medios lo habían informado.

“No me ha dado ningún ataque al corazón ni me va a dar jamás, sería de mis muertes favoritas, pero no, no todavía, tienen chingadera mayor para rato”, aclaró a través de un video publicado en su Instagram.

A post shared by Consuelo Duval (@consueloduval) on Oct 16, 2019 at 4:28pm PDT

Y destacó que todo se debe a sus malos hábitos. “Chingaderitas de mi alma ya estoy saliendo del doctor y medio los resultados, tengo muy malos hábitos tengo que cambiarlos totalmente”.

La comediante explicó qué fue lo que le pasó.

“Tengo alta la presión y como no me para la cabeza, al dormir se me aceleran los latidos del corazón y no estoy durmiendo bien todo eso dio el resultado de los aparatos que me pusieron pero no me dio ningún ataque cardiaco”, dijo Consuelo Duval.