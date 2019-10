El divertido balance de Chiqui Aguayo sobre su primer mes como mamá

A mediados de septiembre, la comediante Chiqui Aguayo dio a luz a su primera hija Amal. La noticia la dio a conocer a través de redes sociales, con un registro en el que aparece junto a la pequeña y su esposo Karim Sufán.

Luego del parto, el matinal Muy Buenos Días realizó un contacto en vivo para conocer las impresiones de la panelista, quien se mostró muy contenta por la llegada de la bebé. "Ha sido todo súper bonito, pero fue un trabajo de parto de 24 horas, ya que las contracciones partieron el domingo. Estábamos nerviosos, me dolía harto y llegué gritando moderadamente a la clínica. Era una mezcla de emociones, estaba en shock", dijo.

A un mes del nacimiento, el matinal se contactó nuevamente con la comediante y la visitó en su hogar para saber cómo ha sido su experiencia como madre primeriza. Respecto a los cuidados de la bebé, aseguró que junto a su esposo tienen responsabilidades compartidas. "Ha sido una paternidad compartida. Él muda perfecto, de hecho yo era muy torpe, y él me enseñó", contó.

También dijo que lo más difícil de la maternidad ha sido empoderarse del rol de mamá. "No tenía idea de nada, entonces sentía que todo el rato lo estaba haciendo mal. Llamaba a mis amigas y les decía: ‘oye ha dormido todo el día, ¿estará bien?’. En un momento no sabía que hacer y ella lloraba, así que recibí asesoría en el período de lactancia. Uno no sabe tampoco si la pregunta es muy tonta para llamar al pediatra", comentó.

Además, reveló que tiene anotadas algunas preguntas en su teléfono, para que no se le olvide realizarlas al especialista. "¿Qué ha sido lo más particular que le has preguntado?", le consultó Nacho Gutiérrez, a lo que Chiqui Aguayo respondió: "¿qué puedo comer?, ¿se le puede poner protector solar? También tengo salidas sociales. Le pregunto si puede salir, si podía ir a almorzar a la casa de sus abuelos, salir a caminar, y me dijo 'todo en sentido común"".

En el estudio, Carla Zunino le preguntó si ha recibido consejos por parte de su mamá. Sobre este tema, la comediante aclaró: "Mi mamá no me ha criticado, porque es súper práctica (…) En realidad me ha tranquilizado, así que me ha dado sabios consejos de mamá, porque me fui tranquilizando yo, y ella empezó a tomar más leche".

