Angelina Jolie confesó que no estaba preparada para interpretar a Maléfica en su nueva secuela

Angelina Jolie tuvo que trabajar para encontrar la fuerza para volver a interpretar a Maléfica en la próxima secuela.

Jolie volvió a ponerse los cuernos el verano pasado para filmar Maleficent: Mistress of Evil, que sale este viernes, marcando su primer papel como actriz en cuatro años.

"Fue un momento difícil", le dijo Angelina Jolie a People acerca de regresar al personaje de Disney. "Había estado saliendo de algunos años de dificultad, y no me sentía muy fuerte. De hecho, me sentía bastante rota. Me tomó un momento sentir la fuerza de [Maléfica] nuevamente”.