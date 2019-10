Adriana Barrientos tiene un tumor en las cuerdas vocales: "Es irreversible"

Adriana Barrientos fue el último rostro en participar del programa No Culpes a la Noche, de TVN, conducido por Cristián Sánchez y Camila Stuardo. Durante la conversación, la modelo habló sobre hechos del pasado, romances y su actual cesantía. También se refirió al complejo estado de salud que enfrenta, debido a un tumor que le fue detectado en las cuerdas vocales.

"Es un tema súper complicado", comentó tras la consulta del animador. "El año pasado fui al fonoaudiólogo porque me tenía que sacar las amígdalas. Cuando estaba en la operación, se dan cuenta que mis cuerdas vocales no estaban bien, que tenían una pelotita más o menos grande. Esa pelotita se llama tumor", contó.

Posteriormente, le hicieron una biopsia y le indicaron que no iba a crecer más. Sin embargo, la situación cambió rotundamente este año. "Más o menos para mi cumpleaños, me di cuenta que me empezó a doler mucho la garganta. Hablaba fuerte, por ejemplo, y me dolía mucho la garganta. Me fui a ver al médico, y lamentablemente la pelotita había crecido".

"Me da un poco de lata, porque de la noche a la mañana me dijeron que me tenían que hacer una radiación", comentó sobre el momento en que recibió la noticia, detallando que los efectos del tratamiento son la pérdida del cabello y los dientes. "No se me cayeron los dientes, pero me salieron algunas caries", contó.

Consultada por su reacción en el momento en que le detectaron el tumor, Adriana Barrientos pensó "'bueno, estas cosas pasan'. A veces uno no le toma el peso". Pero el momento más complejo vino cuando empezó a sentir los efectos de la radiación. "Llamé a mi amigo, que además es peluquero, le digo que se me están cayendo las extensiones y yo no podría soportar verme peladita. Me sacó las extensiones con mucho cuidado para que no se me cayera el pelo de la cabeza, el poco pelo que me quedaba", dijo.

"Yo decía '¿cómo lo enfrento?', porque siempre he sido de las personas que siempre se las ha bancado sola y no tenía ganas de alarmar a nadie", agregó. "¿Te dio susto?", preguntó Cristián Sánchez, a lo que Barrientos respondió entre lágrimas: "sí. Sí, perdón".

Sobre cómo ha enfrentado el tema, reconoció que quiere mantener su cabeza ocupada en otras cosas. "El doctor fue súper claro conmigo. Si ellos me sacan esto, va a volver a salir. La protuberancia es irreversible", aclaró, revelando que ha ido a terapias para trabajar sus cuerdas vocales y que no desea volver a realizarse una radiación.

"Es una batalla que cuesta mucho darla. Yo pregunté por el tema, que fue súper agresivo para mí, y por ejemplo si a mí me tuvieran que hacer una nueva radiación, yo no me la hago. No estoy dispuesta a pasar por algo tan heavy, tan complicado", afirmó.

"Ninguna persona se ha muerto por tener esto, pero por mí, no sé cuánto pueda llegar a crecer. No quiero saberlo y tampoco quiero enterarme. Yo prefiero quedarme con esto que quedó un poquito más grande, pero no ha continuado su crecimiento. Entonces, mientras esta pelota no me vuelva a crecer, yo no me quiero enterar de nada porque no estoy dispuesta a sufrir más por lo que pueda pasar, que por lo que ya pasó", cerró.

