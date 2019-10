Yalitza Aparicio dedicó un hermoso homenaje al apoyo que Marina de Tavira le brindó

Por primera vez en México, se presentó el Women Economic Forum 2019. Grandes personalidades asistieron a la inauguración mostrando que es momento de cerrar la brecha de género que nos ha separado por tantos años.

Olga Sánchez Cordero, Nadine Gasman (Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres), Michelle Ferrari (Presidenta Women Economic Forum México), Benjamín Salinas (Director General de TvAzteca), entre otros fueron quienes participaron en este evento que se volverá anual.

La inauguración fue cerrada por la mexicana Yalitza Aparicio y el productor Nicolás Celis.

Ambos dieron un importante mensaje a través de una agradable sesión de preguntas y respuestas entre ellos. Los dos se fueron entrevistando sobre la película Roma, las mujeres que ahí se encontraban, las lenguas indígenas, y el tiempo de sororidad que tanto necesitamos.

Nicolás cuestionó a la oaxaqueña sobre su relación con Marina de Tavira y de las mujeres del proyecto, en general.

"Con Marina de Tavira yo me sentía en plena confianza. Ella fue una mujer que me demostró que para salir adelante nos debemos apoyar entre nosotras como mujeres. ", respondió Yalitza de forma amorosa.

Aparicio contó cómo fue cuidada por Marina.

También mando un mensaje para hombres y mujeres.

Pero no fue la única que le brindó una red de apoyo.

"Marina me enseñó esta parte, también Nancy (Adela) me enseñó. Ella escribe en mixteco, ella fuera del set, días en los que no íbamos a trabajar, me decía si me acordaba, me seguía enseñando", terminó Yalitza Aparicio.