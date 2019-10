El simbólico gesto con que Wilma González y su pololo celebraron su primer aniversario

A comienzos de octubre, Wilma González compartió una serie de fotografías en redes sociales para celebrar su primer aniversario con Nicolás Seguel, su pareja 12 años menor.

La modelo fitness le dedicó un extenso mensaje en el que habló sobre los inicios de su relación, la complicidad que existe entre ambos, y los cambios que ha experimentado desde que están juntos. También se refirió a su vínculo con Noah, su hijo, y le agradeció por hacerla parte de su familia. "Te valoro, te respeto, te admiro y te amo", escribió en dicha ocasión.

Sin embargo, la celebración estaba muy lejos de acabar. Y es que Wilma González y su pololo decidieron realizar una nueva "unión simbólica" y se hicieron el mismo tatuaje en la espalda. Se trata de una cabeza de lobo dibujada con distintas técnicas en cada mitad.

"Es una especie de unión simbólica, porque firmar un papel, solo sirve burocráticamente hablando. Sí es importante, a veces… pero los sentimientos son otra cosa. Es el día a día, son los detalles, la preocupación, estar en las buenas y malas, un amor libre de lo superfluo, y más", escribió junto a la imagen.

Sobre el diseño, explicó que representa la mitad que aporta cada uno en la relación. "Nuestros ojos y el lobo que representa, lealtad, decisión, unión, nobleza, fuerza, familia… Por cierto, mi número romano de arriba es la fecha de nacimiento de Noah. El amor más puro de mi niño", dijo.

Finalmente, se refirió a los buenos y malos momentos que han vivido y que "igual nos han unido como la pareja y manada de 'lobos que somos"". "Yo no he tenido una vida nada fácil y eso sin querer nos ha tocado. Lo que si no ha sido un problema, son los 12 años de diferencia. Somos tan iguales, tan sensibles, tan almas gemelas, tan divertidos juntos, tan cariñosos, apasionados, carácter fuerte cuando nos lo sacan, familiares, mismos intereses y gustos, buena gente… que en verdad siento que somos invencibles!!!", añadió, agradeciéndole a su pareja por el mejor año que ha tenido junto a su hijo.



Revisa las imágenes a continuación:

Te recomendamos: