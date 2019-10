Mijares presume el talento musical de su hija

Lucero y Mijares son dos de las figuras más queridas del espectáculo. A finales de los 90s se convirtieron en una de las parejas favoritas y aunque terminaron separándose, continúan siendo queridos y admirados por muchos.

De su relación amorosa nacieron dos hijos: José Manuel y Lucero, quienes, en la actualidad, han llamado la atención por el increíble parecido que tienen con ellos, incluyendo el talento musical.

En un principio, ambos trataron de mantenerlos lejos de los reflectores por respeto a su privacidad, sin embargo, ahora que tienen 15 y 13 años, han demostrado que lo suyo es el espectáculo.

Ahora que Mijares se encuentra promocionando su nuevo sencillo No te vayas todavía, junto a María León, no perdió la oportunidad para presumir el talento de su hija, la 'Beba' Mijares.

Y es que no sólo habló de la potente voz que tiene sino del buen oído que tiene pues es ella quien lo ayuda a elegir sus canciones y quien lo corrige cuando no está cantando bien .El intérprete confesó que mientras otros buscan decirle las cosas de la mejor manera, ella le dice “no papi, estás perfectamente desafinado”.

“Yo me apoyo mucho en la Beba, mi hija, porque en mi disco pasado ella fue la que escogió canciones, me decía ‘mira papi estas yo creo que te puede funcionar bien’, tiene un gran sentido musical, me siento muy confiado cuando ella me dice que le gusta algo o que debería ser por otro lado. Muchas veces me ha acompañado a las grabaciones, ella y José mi hijo, ella es muy clara en su mente”, apuntó.

Eso sí, Mijares dijo que a pesar de su talento musical, no cree que alguno de sus hijos siga los pasos de él y Lucero de forma profesional. Cabe destacar que mientras que la Beba ha demostrado su potente voz, "Manuelito"ha demostrado interés en la parte de edición y producción musical.

Te recomendamos en video