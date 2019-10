"Cuando algo no anda bien, hay que hacer un cambio": Laura Prieto reflexiona tras sufrir relaciones abusivas

La actriz Laura Prieto, fue invitada al matinal Viva la Pipol, en donde habló sobre sus dolorosas pérdidas y las situaciones de abuso que ha vivido con algunas parejas. Durante el programa, repasaron las declaraciones que hizo en el estelar Podemos Hablar, en donde aseguró que se ha sentido abusada dentro de sus relaciones.

Indagando en sus antiguos vínculos con hombres mayores, la actriz recordó que se fue de la casa a temprana edad, también dejó su país y perdió muchas figuras masculinas que eran importantes para ella. "Uno inconscientemente, cuando hay heridas que uno no sana, va y busca. Yo creo que constantemente buscaba la figura paterna, esta persona que me iba a salvar, guiar o solucionar mis problemas y caí en ese juego sin darme cuenta", dijo.

"También fue falta de amor propio, baja autoestima", agregó, indicando: "no sé si se daban cuenta o no. Yo creo que esas personas también tenían carencias. Creo que esa junta de carencias, van haciendo que se formen relaciones enfermizas".

Consultada por los aspectos en los que notaba los malos tratos, Laura Prieto comentó: "es súper difícil. Es súper sutil, uno no se va dando cuenta. Yo creo que lo más importante acá es darse cuenta de que algo no está bien, de que algo no está funcionando bien en tu vida, porque si tú no lo sanas, esos patrones no se van a recuperar".

"Cuando uno depende de la pareja y pierdes esa libertad, ya no es normal. O cuando tu pareja te empieza a descalificar, son cosas sutiles como 'estás más gordita', 'te ves fea'. Es una violencia psicológica, y no quiero encasillar a los hombres ni nada, pero existen los hombres manipuladores", añadió.

"Hay que saber darse cuenta que cuando algo no anda bien, hay que hacer un cambio. Esos cambios, por lo menos en mí, no fueron de la noche a la mañana", indicó. En este contexto, reflexionó sobre las relaciones abusivas a las que están sometidas las mujeres, cuestionando las dinámicas y las percepciones de quienes están involucrados en estas situaciones. "Es importante hablar las cosas. Si algo a ti no te parece, hablar con una amiga, compañera de trabajo, familiar. De repente uno por no decir los problemas que tiene, los va acumulando hasta que explota", dijo.

