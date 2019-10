Se cumplen 12 años de Keeping Up With the Kardashians y así es cómo han cambiado las hermanas más famosas

El 14 de octubre de 2007 fue el día en que se estrenó el primer episodio de "Keeping Up With the Kardashians", el reality show que lanzó al estrellato a las hermanas Kardashian y posteriormente a las Jenner quienes actualmente son de las figuras más populares del entretenimiento.

A lo largo de 12 temporadas los televidentes han presenciado la evolución de las Kardashians, cómo han crecido, sus relaciones sentimentales, sus familias y sus negocios, es por eso que recordamos el antes y después de esta familia.

El antes y después de Keeping Up With the Kardashians

Kim Kardashian

En el primer episodio Kim tenía 26 años y era parte del circulo de amigas de Paris Hilton. 12 años después Kim se ha convertido en una exitosa empresaria con su línea de maquillaje, un video juego y más recientemente una línea de ropa interior, tiene cuatro hijos y está casada con el músico Kanye West.

Keeping Up with the Kardashians - Instagram

Khloé Kardashian

En el primer capítulo Khloé tenía 23 años, manejaba la tienda Dash and Smooch junto a sus hermanas y vivía en la casa de su madre, Kris Jenner. Desde entonces Khloé ha pasado por un divorcio del basquetbolista Lamar Odom, se convirtió en gurú fitness, tiene su propio show y tuvo una hija con el basketbolista Tristan Thompson.

Keeping Up with the Kardashians - Instagram

Kourtney Kardashian

En 2007 Kourtney tenía 28 años, ya mantenía una relación con Scott Disick y manejaba la tienda Dash and Smooch junto a sus hermanas. Ahora Kourtney tiene tres hijos junto a Scott y mantiene una sana relación con él y con su nueva novia Sophia Richie.

Kourtney - Instagram

Kendall Jenner

Cuando el reality comenzó Kendall tenía solo 12 años por lo tanto ha crecido frente a las cámaras y los fans del show han visto todas sus etapas. Ahora Kendall trabaja como modelo y constantemente está de viaje por lo que solo aparece en Keeping Up de vez en cuando.

Kylie y Kendall - Instagram

Kylie Jenner

Cuando el show comenzó Kylie tenía solo 10 años y después de pasar varios años siendo la más pequeña, Kylie se convirtió en una de las empresarias más exitosas al lanzar su línea Kylie Cosmetics que se ha convertido en una de las más famosas del mundo de la belleza, tiene una hija con el rapero Travis Scott y continúa expandiendo su imperio.

Keeping Up with the Kardashians - Instagram

Kris Jenner

Kris es la matriarca de las Kardashian-Jenner, tiene seis hijos de dos matrimonios anteriores, en el primer capítulo del reality ella aun estaba casada con Caitlyn Jenner y trabajaba como manager de sus hijas, actualmente continua trabajando y convirtiendo la marca de su familia en un imperio.

Kris Jenner - Instagram

