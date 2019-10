Desgarrador relato de hombre que quiere retirar sus fondos de la AFP emociona al panel de "Mucho Gusto"

El caso de la profesora María Angélica Ojeda, quien busca retirar la totalidad de sus fondos de la AFP, ha sido tema de debate durante los últimos días. El tema ha sido analizado en programas y redes sociales, revelando posiciones a favor y en contra del actual sistema de pensiones. Este miércoles, el panel del Mucho Gusto planteó la discusión en el estudio, pero recibieron un llamado que conmovió a todos los presentes.

Miguel Machuca, un hombre de 62 años, llamó desde Lampa para exponer su caso y explicar por qué necesita retirar los fondos de su pensión. Según contó, padece de enfisema pulmonar en grado cuatro, una enfermedad crónica que se caracteriza por un daño en los alvéolos y que produce dificultades para respirar.

"Soy oxígeno dependiente. Estoy pensionado hace 4 años y recibo mensualmente 230 mil pesos. Tengo una deuda y una hija discapacitada de 31 años cien por ciento dependiente de nosotros. Mi esposa se saca la cresta todo el día, ella tuvo que empezar a trabajar, porque no tenemos…", dijo antes de romper en llanto.

"Me queda muy poco de vida. Estoy postrado. No puedo ni salir a caminar dos pasos, porque me canso, me ahogo, me desespero (…) necesito la plata, porque tengo que dejar a mi esposa con algo. Necesito retirarla para invertir en algo, para que mi señora pueda seguir valiéndose sola. Una vez que yo no esté, ¿qué plata le van a pasar a mi señora?", agregó.

Los panelistas del Mucho Gusto analizaron la situación de Miguel y empatizaron con sus deseos de retirar sus fondos. "Cuando hablamos de casos justificados (para retirar los fondos de la AFP), ¿qué más justificado que esto? Cuando uno tiene que haber una apertura y que el sistema de pensiones debe tener un rostro social, qué más ilustrativo que lo que está viviendo este caballero", comentó Rodrigo Herrera.

"A mí me conmueve, me parte el corazón, que alguien tenga la conciencia de su enfermedad cuando dice ‘me queda muy poco’ y vivir encima con la preocupación de no saber cómo va a continuar tu familia una vez que parta. Eso debe ser angustiante. Empatizo cien por ciento contigo", añadió con evidente emoción.

"Vivimos de la caridad, de que un vecino pueda quedarse con nosotros para que mi señora pueda hacer un trámite. Hay que humanizar el sistema, no puede ser tan perverso. Es perverso. Es tremendo", complementó el afectado.

Tía de Mon Laferte intentó retirar sus fondos de la AFP antes de morir La mujer le pidió ayuda al senador Felipe Kast, pero su petición fue rechazada

Te recomendamos: