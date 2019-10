Angelina Jolie se sinceró: "Me pregunto si estoy siendo una madre lo suficientemente buena”

Angelina Jolie está en medio de la promoción de la nueva película que protagoniza, Maléfica: maestra del mal y en diversas entrevistas ha revelado detalles íntimos sobre su vida como du divorcio de Brad Pitt y su facesta de madre.

En una de las últimas entrevistas que ofreció reveló que no está segura si ha hecho un buen papel como madre y es que todos sabemos que sus hijos están constantemente en el ojo del huracán.

"Me pregunto si estoy siendo una madre lo suficientemente buena, si estoy haciendo lo suficiente", dijo la actriz.

Angelina Jolie reveló que ha pasado momentos de sufrimiento en los últimos años

Angelina reveló cómo se ha sentido en los momentos más duros de su vida y aseguró que ha pasado momentos de sufrimiento.

"Sufres un cierto punto de dolor o pérdida y caes o vuelves a subir", detalló al respecto.

En entrevistas anteriores, la actriz reveló los duros momentos que atravesó tras su divorcio y expresó que no siempre se siente bien o como la ve su público.

"Hay momentos de mi vida que me he escondido, en los que me siento pequeña e insegura y no libre de dolor. También me he sentido acorralada. Me cuesta mucho encontrarme de nuevo, probablemente más ahora que en los últimos cuatro años", expresó sobre su divorcio de Brad, quien también trabajó en superar el alcoholismo.

Te mostramos en video: