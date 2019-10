Ángela Aguilar tiene el traje de baño perfecto para las chicas de poco busto y que quieran resaltar la cintura

View this post on Instagram

Mis queridos angelitos, estoy eternamente agradecida por sus felicitaciones. Guardo sus palabras en el alma. Alguien muy importante en mi vida me dijo esto y creo que describe lo que siento, “Gracias por todo y por tanto.” Siento que la carrera que decidí seguir es una muy sola, pero con ustedes me siento mas que acompañada. A mis angelitos que han estado desde el principio, gracias, a los nuevos: [email protected] a la familia. Gracias a mi familia, amigos, y colegas por ser los mejores maestros de una materia que por su simplicidad es complicada… la vida. Los quiero y aprecio. ☁️