Bárbara de Regil y su hija parecen hermanas y estas fotos lo comprueban

Me gustan las personas que dicen lo que piensan … pero si soy sincera , soy FAN de las que HACEN lo que DICEN 🧠🌱♥️ Motívate ‼️ Si se puede ‼️ DISCIPLINA … Y me queda claro que lo has aprendido bien Neni …. Niñas lean con atención y amor ➡️ Acéptate como eres y cambia a mejor 💚 • No te hagas dietas inventadas 🙏🏻 Consulta un Nutriologo y da tu 100% … • No te dejes engañar por las 100000 fotos que aveces te topas en redes 🤷🏻‍♀️ No todas son reales 🥺 •Pero Tú Puedes ser REAL ‼️ Vida solo UNA ‼️✅ Baila , Sonríe y Come Sano 🥑🍎🍋🍅🥬🥝🍠🍳🥯🥞🥙🥘🥗🍱 PD : @marderegil._ ERES MI MEJOR ALUMNA … TE AMO NENIIIIIIIIII