La broma de Yamila Reyna que descolocó a Pamela Díaz tras nominación a los Copihue de Oro

Con una gran sonrisa en su rostro, Pamela Díaz comunicó que fue nominada a los premios Copihue de Oro como mejor animadora. El anuncio hizo durante un juego en el matinal Viva la Pipol, en el que participó la humorista Yamila Reyna y las transformistas conocidas como La Botota y La Pola.

"Estoy feliz, quiero decir que fui nominada al Copihue de Oro como mejor animadora. Estoy muy contenta", dijo, recibiendo aplausos por parte de sus compañeros e invitados. "Otra vez, Pamela", comentó Jean Philippe Cretton, mientras que La Botota la felicitó por su logro. "Vas a ganar. Vas a tener el triunfo ahora. No vas a sacar segundos lugares nunca más, vas a ser la reina de las grandes reinas", señaló enérgicamente.

En ese momento, Yamila Reyna hizo una pequeña intervención para preguntar si su colega también estaba nominado. "No lo sé, solo hablo por mí", contestó Pamela Díaz, recibiendo una ácida respuesta por parte de la comediante. "Pero cómo, este conduce de verdad y estás nominada vos. No entiendo", dijo, provocando las risas de los presentes.

"Quédate callada, que no nos van a llamar más", comentó La Pola en voz baja. Sin embargo, la animadora no se quedó callada y remató con una ocurrente frase. "La que puede, puede no más poh' mijita", dijo, soltando una leve sonrisa.

