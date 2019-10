"Tú no me vengas a botar": Raquel Argandoña protagoniza momento de furia en evento con su pololo

Dos emociones muy distintas fueron las que vivió Raquel Argandoña durante la premiere de Maléfica: dueña del mal, evento que se realizó en el Cinépolis de La Reina, y al que asistió acompañada de su pareja Félix Ureta. Esta fue su primera aparición pública luego que se diera a conocer su romance, y tal como se vio en los registros, vivieron lo dulce y agraz en sus interacciones con la prensa.

Cuando llegaron, la coanimadora del Bienvenidos se mostró bastante reservada junto a su pololo. De hecho, solo conversaron con Matías Vega, quien se encontraba realizando una nota para el matinal y les preguntó por su relación. En este contexto, intercambiaron algunas risas y lanzaron bromas al respecto, para luego despedirse e ingresar rápidamente a la sala de cine.

La pareja evitó a los demás medios de prensa y permaneció en silencio hasta su salida, cuando fueron abordados por un equipo de Intrusos. En aquel momento, Raquel Argandoña mostró una actitud completamente distinta a aquella con la que se presentó en el cine y protagonizó un tenso encontrón con una periodista del programa farandulero.

"Raquel, vienes bien acompañada con Félix… Se te ve estupenda, radiante, nada que envidiarle a las quinceañeras…", le dijo la comunicadora, agregando: "Raquel, te ves estupenda, bien acompañada…".

Por su parte, Raquel Argandoña se mantuvo en completo silencio y se dirigió a los estacionamientos rápidamente. "¿Cómo estás?, ¿cómo estuvo la película?, ¿lo pasaron bien?", insistió la periodista. "Vamos abajo, ¿o no?", le preguntó la coanimadora del Bienvenidos a su pareja, evitando responder las preguntas del equipo de Intrusos.

"Es el primer evento con tu novio si no me equivoco. ¿Félix, cómo lo pasaron?", continuó preguntando esta última, recibiendo una tensa respuesta por parte de la opinóloga. "Ten cuidado… Para la otra, ten cuidado, ten cuidado", le dijo esta, luego de chocar con ella. "Ya… Como que disculpe… Permiso", volvió a pronunciar la 'Raca', agarrando a la periodista.

"No me agarres así, porque…", se defendió esta, a lo que Argandoña contestó: "no, tú no me vengas a botar". "Pero fue sin querer en todo caso. Pero tú no me agarres así, porque no te he hecho nada", insistió la comunicadora. "Raquel no quiere hablar de ningún tema, ni siquiera de la película que acaban de ver. Félix, ¿cómo lo pasaron? ¿Pudieron aclarar el tema de tus ex?, ¿algo que decir?", continuó.

