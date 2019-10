La imprudente pregunta de la princesa Diana que desató la furia del príncipe Carlos y la reina Isabel

View this post on Instagram

Lady Di, é você?! Emma Corrin, a atriz que está interpretando a Princesa Diana no seriado "The Crown", surpreendeu a todos pela sua semelhança com a Princesa de Gales! A jovem de 23 anos foi fotografada no set da série, em Málaga, na Espanha, para reproduzir a época em que a princesa fez uma turnê na Austrália em 1983. Você achou as duas parecidas? Veja mais cliques no link da bio! #ladydi #princesadiana #thecrown #emmacorrin