Loretto Bernal “‘Mujeres Arriba’ es el sueño de mi vida”

Su energía, gran creatividad, humor y simpatía son algunas de las principales características que vemos en Loretto Bernal (35), quien, pese a verse como una persona con mucha personalidad, se declara introvertida. Reconoce que desde muy pequeña fue tímida, pero asegura que al crecer ha ido dejando esa parte de su carácter. Hablar de su trabajo la apasiona y está convencida de que la clave del éxito es una: atreverse.

Es escritora y actriz, dos de sus grandes pasiones. Estudió Literatura Inglesa pensando en una carrera que le diera mayor estabilidad laboral. Cocreadora de los videos virales de comedia más exitosos del país y con gran presencia en Latinoamérica desde hace más de cinco años, esta menuda mujer es también guionista, productora ejecutiva y protagonista de la primera película de mujeres comediantes de Chile; junto a Natalia Valdebenito y Alison Mandel.

Con su socio y pololo, Andrés Feddersen, se embarcó en el sueño de su vida. Se conocieron casualmente, cuando él la reemplazaría en un trabajo que ella dejaba en el Teatro Municipal. Cuando Andrés se dio cuenta que Loretto se iba, porque se trataba de una labor administrativa más que creativa, le siguió los pasos. Notaron que tenían mucho en común, los dos querían escribir y crear. Comenzaron a salir y desde entonces no se han separado.

El éxito de su trabajo en conjunto los tiene como socios fundadores de LAF producciones. Todo partió cuando comenzaron a grabar pequeños cortos de lo que escribían juntos. Hoy se encuentran consolidados, pues además realizan producciones y asesorías. Trabajan para grandes marcas y el propio Netflix los tiene como parte de su staff de influencers. En las próximas semanas estrenan su primera película, Mujeres Arriba.

“Estoy muy contenta, porque, en realidad, hacer Mujeres Arriba es el sueño de toda mi vida. Desde que tengo uso de razón, siempre quise escribir, y ahora con las producciones logré el sueño máximo, que es hacer una película. Jamás pensé que podía ser realidad, entonces, ha sido muy emocionante. En el fondo, esto es gracias al éxito de Internet”, sostiene emocionada.

¿Cómo se iniciaron en este exitoso camino? ¿Lo imaginaste alguna vez?

Probamos suerte y, de a poco, al público le fue gustando y empezamos a crear una comunidad. El público nos eligió, si nos hubiese ido mal tendríamos que haber parado, pero el público comenzó a preguntar ‘¿y cuándo viene otro video?’. Fue una mezcla de mucha suerte y trabajo. Tratamos siempre de recrear temas universales y de la vida diaria, como el tipo que tiene un TOC, o el que es mañoso. Empezamos a hablar de los temas honestamente, abiertamente y siempre desde la comedia y el humor. Al final son temas súper cotidianos, donde la persona que los ve dice ‘sí, a mí también me pasó’ y, por lo mismo, generan conversación.

Su audiencia es muy fiel. ¿Cómo la definirías?

Tenemos harto público, mayormente entre 18 y 35 años. En las redes sociales mucha gente nos sigue, nos aman y, generalmente, hay pura buena onda. Hemos hecho muchos virales para las redes sociales. Un video de lápices Pilot tuvo ¡14 millones de reproducciones! Es impresionante cómo llegas a lugares que no te imaginas. “Vivir con Amigos” tiene 5 millones de seguidores y son videos que no tienen otro afán que el hacer reír y que la gente lo pase bien. Algo que me ha encantado de Internet, y que agradezco mucho, es que tenemos seguidores de todas partes, de muchos lugares de Latinoamérica, en más de 20 países. En México tenemos mucho éxito, al punto que nos han invitado a dar charlas varias veces.

¿Y su colaboración con Netflix?

Gracias a este espacio tan masivo (Internet), Netflix nos llamó para viajar con ellos, nos convertimos en sus influencers, término que en esa época yo ni conocía. Fuimos los únicos latinoamericanos que invitaron a un viaje de influencers. Conocimos desde dentro el mundo más grande de las producciones, una gran experiencia. Fuimos los primeros en hacerles un video para las redes sociales y nos han seguido llamando.

¿Cuál crees que es la clave de tanto éxito?

Una mezcla de mucha suerte y de mucho trabajo. Lo importante es no dejarse caer por una crítica, sino que mantenerse trabajando, haciendo videos que traten de temas universales. Siempre me atreví a hacer reír sin tener una pretensión más allá, siempre me mostré tal cual. Sin buscar mostrar una mujer tipo “pinturita”, sino una mujer más real, más auténtica.

Mujeres Arriba, la apuesta

Sin adelantar mucho más, Loretto confiesa que con Andrés están escribiendo su segunda película. “Con el guión de Mujeres Arriba, nos demoramos un año y medio; es harto tiempo porque uno lo va puliendo, ves que, por ejemplo, un personaje se transforma en algo más fuerte. Es como escribir un libro, todo tiene que calzar. Somos muy mateos, esa es la clave de todo. Nos sentamos a escribir de nueve de la mañana hasta la una de la tarde”.

¿Y qué te pasa con la actuación?

Es todo un desafío, como un desafío doble, porque me encanta la actuación, pero siempre mi corazón estuvo en el guion. Hasta ahora es como mi zona de confort. Amo actuar, pero sé que tengo que crecer mucho ahí. Éste es mi primer personaje protagónico y todavía tengo mucho por crecer, porque, además, vengo de Internet. Pero me encanta actuar, y siento que Teresita, mi personaje, me salió muy natural (sonríe).

¿Escribieron la película pensando que tú serías una de las protagonistas?

¡Sí!, siempre. Mientras la escribíamos, pensamos ‘qué bueno sería tener comediantes buenísimas como protagonistas’. En Chile, nunca existió una película con mujeres comediantes protagonistas, muchas con hombres o con actrices, pero nunca comediantes. Cuando escribimos, lo hicimos un poco pensando en ellas (Natalia y Alison). No sabíamos si resultaría. Y cuando nos decidimos a escribirles con el guión listo, ¡les encantó! Fue rápida la respuesta, entonces nos embarcamos. Cuando conversamos el tema, siempre fue “queremos hacer un filme donde las mujeres lleven la batuta”. En Mujeres Arriba, escribí los roles de los hombres, entonces, por primera vez, son los hombres los que tienen los problemas y son las mujeres las activas. Estos roles femeninos tan potentes encantó a ambas.

¿Lo pasaron bien?

Lo pasamos muy bien, demasiado. Hubo onda desde el principio, nos matamos de la risa actuando. Siento que nos vemos muy naturales, como si nos hubiésemos conocido de toda la vida, pero yo no las conocía y entre ellas tampoco. Lo pasamos muy bien, salió muy divertido. Estoy con ansias, da nervio, pero está bien porque hay que atreverse a hacer cosas. ¡Me siento demasiado realizada!

¿Tus expectativas con la película?

Ojalá a la gente le guste, entienda que el objetivo es ir a pasarlo bien, a reírse. A las mujeres les diría que lo van a pasar muy bien, se van a sentir muy felices de ver a otras mujeres haciendo cosas entretenidas, atreviéndose. Creo que vernos va a ayudar a que otras también se atrevan y se sientan identificadas. En el fondo, el mensaje es que siempre aparecerán situaciones difíciles, que se pueden superar y siempre hay un mensaje positivo. Siento que la Maida, la Consuelo y la Teresita (Natalia, Alison y Loretto, respectivamente) representan etapas que todas hemos vivido en algún momento. También es una película muy necesaria para los hombres, verán muchos tips, van a descubrir aspectos muy interesantes.

