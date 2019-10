'La Casa de Papel' tendrá quinta temporada y no podemos estar más felices

View this post on Instagram

@alvaromorte, El Profesor en #LaCasaDePapel ha confirmado que la serie de #Netflix tendrá una quinta temporada. El rodaje está planeado para iniciarse a principios del 2020, justo cuando la cuarta temporada se estrene en la plataforma. Etiqueta a tu banda de atracadores en los comentarios 😱🤞🏻