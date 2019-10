Así se ven los ojos de Kylie Jenner sin pestañas postizas ni maquillaje

Kylie Jenner con tan solo 22 años ya es billonaria y por cuenta propia, gracias al imperio de maquillaje que construyó con su marca Kylie Cosmetics.

De hecho, desde muy joven en el reality Keeping Up With The Kardashians, se notaba cómo le encantaba maquillarse y también fuimos testigos de cómo su padre Bruce Jenner la regañaba por eso.

Y ahora es casi imposible ver a la mamá de Stormi sin maquillaje. Es su negocio y es el estilo de vida que promueve entre sus seguidoras: mejorar el aspecto de tu piel a través del maquillaje y sus productos para la piel Kylie Skin.

Kylie Jenner sin pestañas postizas ni maquillaje de ojos

Pero ahora la menor del clan Kardashian-Jenner mostró un par de imágenes en sus historias de Instagram sin maquillaje de ojos, que comprueban que siempre es positivo mostrarnos al natural.

En los videos que compartió en la red social, se pueden ver sus ojos libres de maquillaje y sin pestañas postizas, lo que sorprendió a sus seguidores porque casi nunca se muestra de esa manera.

Jenner se veía bastante diferente sin su maquillaje de ojos… pero se encontraba mostrando uno de sus más recientes productos por lo que pronto se maquillaría otra vez.

La transformación de Kylie Jenner siempre ha generado curiosidad en sus seguidores ya que siempre ha afirmado que no se ha realizado operaciones estéticas y que ha logrado su apariencia solo con ‘trucos’ de belleza y maquillaje.

