Lady Gaga podría lanzar pronto su sexto álbum de estudio y sus fanáticos enloquecen

Lady Gaga ha estado ocupada los últimos meses. Se rumorea que tiene un nuevo novio, Dan Horton. Lanzó su línea de maquillaje, Laboratorios Haus, con Amazon. Y el álbum de la banda sonora de su exitosa película, A Star Is Born, recientemente se convirtió en platino.

Ah, y por supuesto, ha estado dejando caer pista tras pista en Twitter e Instagram de que se está preparando para lanzar su nuevo álbum, que los fanáticos han etiquetado como "LG6", ya que será su sexto álbum.

Today is a new day. Look back, but don’t stare. — Lady Gaga (@ladygaga) October 13, 2019

El último tweet de Gaga hace que sus fanáticos estén convencidos de que está a punto de lanzar nueva música. "Hoy es un nuevo día. Mire hacia atrás, pero no mire", publicó el domingo 13 de octubre.

Algunos fanáticos pensaron que la referencia de su tweet a "hoy" significaba que Gaga planeaba lanzar un sencillo principal de LG6, o tal vez incluso el álbum completo.

"Estrénalo, estrénalo, estrénalo", respondió un fan al tweet. "Señora, no me inscribí para recibir notificaciones automáticas, así que podría recibir citas inspiradoras durante toda la semana, tengo otra aplicación para eso. Queremos anuncios de LG6", escribió otro.

Aunque Gaga no ha dado información en una fecha de lanzamiento para su nuevo álbum, ha compartido algunos detalles sobre LG6. Anteriormente publicó en Twitter sus planes para nombrar el nuevo álbum "ADELE" (aunque no está claro si fue tuiteado en broma o no).

Y Gaga incluso compartió una foto de sí misma en el estudio con el hashtag # LG6, para que los fanáticos puedan estar seguros de que el álbum está en progreso. Pero Lady Gaga también tuiteó una misteriosa letra "F" en agosto que tenía a sus fanáticos en un frenesí sobre lo que significaba "F".

